На Сході - ні на день не припиняється протистояння. Вже від початку доби поранено двох наших військових.

Ранок на фронті російські окупанти почали з мінометних обстрілів. Двічі бойовики атакували захисників Зайцевого на Луганському напрямку. І тричі - оборонців Павлополя на Донеччині.

На позиціях армійців розірвалося зо три десятки ворожих мін 82 калібру. Противник також застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.