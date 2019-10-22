На Донбасі поранили українських військових [ Редактировать ]
На Сході - ні на день не припиняється протистояння. Вже від початку доби поранено двох наших військових.
Ранок на фронті російські окупанти почали з мінометних обстрілів. Двічі бойовики атакували захисників Зайцевого на Луганському напрямку. І тричі - оборонців Павлополя на Донеччині.
На позиціях армійців розірвалося зо три десятки ворожих мін 82 калібру. Противник також застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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