Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото. На снимке она позирует в красивом образе.

Звезда опубликовала фото в Іnstagram, где ее "заломал" полицейский на красной дорожке допремьерного показа "LeМаршрутка".

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"4 года это было мечтой. 500 часов съемок. 10 тысяч километров, 8 областей и минус 5 кг на моей ж. Что б потом какой-то полицейский тебя заломал на красной дорожке", - возмутилась Леся.

Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.