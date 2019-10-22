Про проблеми жителів Донеччини говорили сьогодні і в Слов'янську. На що скаржилися люди і хто відтепер опікуватиметься їхніми проблемами - дивіться в наступному матеріалі.

У Слов'янську Донецької області мешканці збираються на зустріч із народними депутатами. Пересічні жителі, керівники підприємств та активісти зібрались аби донести до парламентаріїв свої проблеми. До колишньої очільниці Міністерства соціальної політики перше прохання - зберегти центри реабілітації інвалідів. За останніми новинами, уряд планує їх перевести на самофінансування.

"Помните их 9 в Украине и все они были на финансировании бюджета. Нельзя ли повлиять, чтобы центры, которые были при министерстве на госбюджете - и остались. Мы обязаны защищать инвалидов и предоставлять услуги нашим инвалидам бесплатно".

"Мы подали альтернативный проект бюджета подали поправки к бюджету, чтобы учесть необходимое финансирование в полном объеме в социальной сфере, посмотрим в каком виде получим ко второму чтению, но такие инициативы, как прекратить финансировать центры соцреабилитации для людей с инвалидностью - мы категорически не поддержим", - наголосила Наталя Королевська народний депутат, голова Донецької регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Серед болючих питань і соціальний захист населення. Віра Юрік - уродженка Слов'янська нині мешкає на Закарпатті. Однак рідний дім не забуває, і проблеми своїх земляків для неї не чужі.

"Первое - это остановить войну, не знаю с кем заседать, но решать что-то, потому что страшно страдают переселенцы, которые стали заложниками войны, они заработали себе пенсию. В Украине пенсионный фонд ставит подножки, но это же наши люди", - наголосила Віра Юрік, жителька Мукачева.

Зупинити війну і почати відбудову регіону - пріоритетне завдання "Опозиційної платформи - за життя". Нагадаємо, останні вибори показали, що майже 37 відсотків місцевих жителів на президентських перегонах проголосували за кандидата від "Опозиційної платформи - За життя", а на парламентських - політсилу підтримали вже більше, ніж 40 процентів.

Під час зустрічі із людьми співголова партії Юрій Бойко представив нову очільницю штабу обласної організації, яка поведе її на місцеві вибори.

"Наталья Юрьевна прошла все выборы, прошла достойно. Донецкая область показала достойный результат и на президентских и на парламентских выборах и я убежден - под ее руководством покажет хороший результат и на выборах местных органов власти, что очень важно, поскольку люди должны получить власть, которая о них заботиться. Особенно во фронтовых зонах", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Я довольна, что Наталья Юрьевна возглавила областной штаб и она будет заниматься и предвыборной компанией, которая может все таки донесет насколько проблемный этот регион и главное для нас это мир".

Сама Наталя Королевська впевнена, що поєднувати парламентську і партійну роботу їй буде неважко. До того ж, з трибуни під куполом їй буде легше донести до влади почуте і побачене у прифронтовій зоні.

"В Донецкой области наша команда имеет самую большую поддержку избирателей. На прошедших выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь", как политпартия победила в абсолютно всех районах Донецкой области. Самое большое количество мажоритарных кандидатов нашей команды были поддержаны жителями Донеччины. И сегодня для нас большой вызов и главная цель нашей работы - остановить боевые действия, чтобы как можно быстрее перестали гибнуть украинцы, чтобы вернулся мир на украинскую землю", - зазначила Наталя Королевська, народний депутат, голова Донецької регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя".