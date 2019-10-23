Под Киевом иностранец воткнул мужчине нож в шею [ Редактировать ]
В Киевской области в городе Буча ссора между двумя мужчинами закончился поножовщиной. В итоге происшествия один из них получил ранение в область шеи и был срочно госпитализирован. После совершенного преступления нападавший пытался сбежать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Правоохранителям удалось установить, что конфликт начался после застолья. Совместное распитие спиртного вызвало приступ агрессии у одного из мужчин и тот ударил оппонента ножом в шею. Пострадавшего вовремя обнаружила его супруга и вызвала врачей.
Полиция нашла подозреваемого уже на вокзале, откуда он планировал уехать и избежать наказания. Им оказался 35-летний грузин. При нем был нож, которым, вероятно, мужчина и нанес травмы пострадавшему. Скорее всего задержанный находится на территории Украины нелегально.
Следствие подозревает его в преступлениях по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 (покушение на убийство). Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина в агонии покончил с собой, а также под Киевом при задержании умер мужчина.
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