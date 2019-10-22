В Суммах произошло жуткое ЧП со стрельбой. Мужчина вызвал такси и выстрелил в водителя, который назвал ему стоимость проезда на три гривны выше, чем назвал диспетчер, сообщает "Сегодня".

Читайте также Под Винницей мужчина захватил заложников

В машине произошел скандал из-за денег, после чего пассажир начал стрелять и потом попытался бежать. Однако, его догнали и задержали.

Суд постановил взять мужчину под стражу сроком на два месяца без возможности внесения залога. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим.