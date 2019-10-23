Тонни маріхуани: поліція Мехіко викрила наркокартель [ Редактировать ]
Поліція Мехіко викрила наркокартель. Силовики провели рейд і вилучили майже 100 кілограмів синтетичних препаратів, дві з половиною тонни марихуани, а також зброю - автомати, гранати й реактивні міномети.
Тридцять одну людину - заарештували. Картель діяв кілька років. Містяни неодноразово скаржилися у поліцію на стрілянину, що виникала між нарко-торгівцЯми.
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