Поліція Мехіко викрила наркокартель. Силовики провели рейд і вилучили майже 100 кілограмів синтетичних препаратів, дві з половиною тонни марихуани, а також зброю - автомати, гранати й реактивні міномети.

Тридцять одну людину - заарештували. Картель діяв кілька років. Містяни неодноразово скаржилися у поліцію на стрілянину, що виникала між нарко-торгівцЯми.