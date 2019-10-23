Из общежития экстренно госпитализировали студентов: что случилось [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, во Львове в общежитии распылили перцовый газ. Во время происшествия пострадали двенадцать студентов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, вечером одна жительница общежития зашла в комнату своего знакомого, тоже студента, чтобы забрать зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и розпилила его содержимое. На самом же деле баллончик содержал газ раздражающего действия "Перец-4".
"Четырех студентов после оказания им медицинской помощи врачи отпустили по месту жительства, другие остаются в больнице", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Львовом трое детей отравились угарным газом, а также школьный обед "отправил" в больницу более 80 человек.
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