"Нормандський формат" є головним важелем для припинення агресії проти України [ Редактировать ]
"Нормандський формат" є головним важелем для припинення агресії проти України, - такої думки дійшли Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Лідери провели коротку зустріч у Японії. І погодили: перемови лідерів "Четвірки" мають відбутися якнайшвидше, - повідомляє пресслужба Глави української держави.
Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ виконав свою частину - для відновлення роботи в "Нормандському форматі".
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