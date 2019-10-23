"Нормандський формат" є головним важелем для припинення агресії проти України, - такої думки дійшли Володимир Зеленський і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Лідери провели коротку зустріч у Японії. І погодили: перемови лідерів "Четвірки" мають відбутися якнайшвидше, - повідомляє пресслужба Глави української держави.

Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ виконав свою частину - для відновлення роботи в "Нормандському форматі".