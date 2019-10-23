Макияж осени 2019: лучшие идеи [ Редактировать ]
Осенний макияж отличается от летнего глубокими тонами и другими видами нанесения макияжа. Макияж осени 2019 года рассчитан на эксперименты с цветом и геометрическими линия.
Креативные стрелки
Мода диктует новые правила: теперь обычной подводкой выглядит скучно. Визажисты рекомендуют делать двойные стрелки: например, сочетать черный и желтый цвет.
Также эксперименты с формой стрелки приветствуются в осеннем макияже. "Пустой" кончик или непрокрашенный сделает ваш макияж ярче.
Яркие тени
Визажисты советуют этой осенью добавить ярких красок в повседневную жизнь. Осенний макияж 2019 - это яркие синие, фиолетовые или желтые краски.
Глиттер и блестки
Вечерний макияж на осень легко создать с помощью блесток или глиттера. Мерцающие частички придадут образу уникальности, их можно наносить как полностью на все веко, делать с их помощью стрелки, так и использовать даже на ресницах.
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