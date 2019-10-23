У каждого человека есть свой день рождения. Согласно магии чисел этот день способен влиять на его судьбу. Так, от этой даты зависит не только таланты, способности и удачливость человека по жизни. Число рождения также предскажет, какой маникюр вам подойдет больше.

Чтобы узнать это нужно обратиться к дате вашего рождения.

Для того, что высчитать свое число, вам стоит всего лишь добавить все цифры своей даты рождения так, чтобы в итоге получилось однозначное число.

Например, если вы родились 06.10.1960. Складываем все числа: 0+6+1+0+1+1+9+6+0=24=2+4=6. (Важно, чтобы число вышло однозначным). Число удачи в данном случае - 6.

Какой маникюр вам подойдет?

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