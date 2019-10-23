На Дніпропетровщині у лісосмузі знайшли дворічного хлопчика. Роман зник з дому напередодні увечері.

Понад 10 годин Солонянский район прочісували поліцейські, кінологи, військові, волонтери та місцеві жителі. Пошуки дали результат лише вранці - дитину знайшли у балці неподалік водойми. Хлопчик тремтів, бо був без верхнього одягу. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Зараз він у реанімації - медики кажуть, стан тяжкий - хлопчик отримав сильне переохолодження.

Як дитина опинилася у лісосмузі з'ясовують слідчі.

"Жизни ребенка ничто не угрожает, хотя, при поступлении, температура ребенка была 34 градуса. Ни синяков, ни травм ни видимых повреждений у ребенка нет, но он, конечно же, напуган", - повідомив Ігор Майденко, завідувач приймально-діагностичного відділення Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.