На Дніпропетровщині у лісосмузі знайшли дворічного хлопчика [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині у лісосмузі знайшли дворічного хлопчика. Роман зник з дому напередодні увечері.
Понад 10 годин Солонянский район прочісували поліцейські, кінологи, військові, волонтери та місцеві жителі. Пошуки дали результат лише вранці - дитину знайшли у балці неподалік водойми. Хлопчик тремтів, бо був без верхнього одягу. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Зараз він у реанімації - медики кажуть, стан тяжкий - хлопчик отримав сильне переохолодження.
Як дитина опинилася у лісосмузі з'ясовують слідчі.
"Жизни ребенка ничто не угрожает, хотя, при поступлении, температура ребенка была 34 градуса. Ни синяков, ни травм ни видимых повреждений у ребенка нет, но он, конечно же, напуган", - повідомив Ігор Майденко, завідувач приймально-діагностичного відділення Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.
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