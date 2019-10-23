На межі закриття. Через завищені ціни на електроенергію, українські підприємства змушені обмежувати свою роботу. Особливо потерпають від реформи ринку енергії - виробники спеціальних сплавів та унікальних металів.

Чи можна уникнути занепаду галузі - дізнавався Даніїл Снісар.

Правила гри на ринку електроенергії в Україні змінилися в липні. Відтоді - регулювання тарифів та обсягів виробництва, замість НКРЄКП, почав диктувати так званий вільний ринок. Цим скористалися великі виробники електроенергії - монополісти отримали можливість самовільно завищувати ціни. Як наслідок, компанії в Україні почали зупиняти потужності. Тільки в Запоріжжі два підприємства-гіганти опинилися в зоні збитковості.

"На нашем предприятии 40 процентов себестоимости - это стоимость электроэнергии. Или же оставаться на том же уровне, но работать в убыток. В конечном итоге, эта ситуация приведет к тому, что многие предприятия просто позакрываются", - наголосив Володимир Тонких, заступник головного енергетика Запорізького титано-магнієвого комбінату.

"Ми повинні розуміти, що електроенергія, зазвичай, входить в 3 найбільші статті собівартості. І коли в нас собівартість зростає, тоді в нас українська економіка втрачає свою конкурентоздатність", - зазначив Андрій Герус, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Наслідки підвищення ціні на електроенергію можуть бути драматичними. Металургійний заводи ім. Петровського і Дніпровський металургійний комбінат уже оголосили про зупинку головних виробничих потужностей. Близько 12 тисяч людей можуть залишитися без роботи. Експерти впевнені: великий ризик, що найближчим часом можуть закритися великі виробничі потужності "Азовсталі" та Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.

"Тенденция на других рынках, для других производителей титана - она отличается от того, что происходит в нашей стране. Там цены более стабильны. Нет таких значительных колебаний, как у нас. Не понимая, сколько она будет стоить в ноябре, декабре или январе - как можно строить производственные программы, программы развития предприятий, таких энергоемких, как наше", - стверджує Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Через необдуману політику на ринку енергії, українські підприємства втрачають свою конкурентноздатність, - кажуть експерти. Підвищення вартості електроенергії б'є як по промисловості, так і по соціальній сфері. Із завищеними цінами на електроенергію, Україна просто втратить свої позиції на глобальних ринка. Держава втратить надходження до бюджетів, а тисячі людей втратять роботу.

"Это в основном, коснется электрометаллургов. Но, естественно, эти предприятия если остановятся - они перестанут перечислять в бюджеты всех уровней финансовые средства, т.е, налоги. А это коснется уже, соответственно, таких организаций и учреждений, как школы, больницы, т.е - коснется врача, учителя", - наголосив Володимир Сєдов, голова Запорізької обласної профспілки металургів і гірників.

"Такой ситуации, как сейчас сложилось, такого еще не было. Это очень печальная картина. Неразумная политика - развивать что-то в частных руках за счет государственных предприятий, которые дают стабильный доход и тем самым, просто убивая, не побоюсь этого слова, электрометаллургическую промышленность полностью в стране", - зазначив Сергій Колісник, заступник головного енергетика Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Щоб уникнути масових звільнень і занепаду виробничих галузей - вирішити питання необхідно на законодавчому рівні, - кажуть експерти. На комітеті з енергетики й промисловості минулого тижня обговорювали питання ринку енергії. Більшістю голосів підтримали один із законопроектів, який має реформувати стару систему. Зокрема, документ дозволить не побутовим споживачам укладати двосторонні угоди з виробниками електроенергії, що обмежить монополізацію ринку і знизити вартість енергії.

"Ми прийняли певні рішення щодо монополій. Тому що ми не можемо нашого споживача залишити один на один з монополіями. Встановлюються максимальні ціни на електроенергію. І вони будуть на 10-20 копійок дешевше, аніж ті, які є на сьогоднішній день. Таким чином, це може дати зниження тарифів для кінцевих споживачів приблизно на 5-10 відсотків. Перш за все, для не побутових споживачів, для української економіки", - наголосив Андрій Герус, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Законопроект про внесення змін уже передали на розгляд парламенту.