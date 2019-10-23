Сьогодні в Києві поховали колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового, який два дні тому загинув у авіакатастрофі. Попрощатися з ним прийшли друзі, знайомі й колеги.

Зі сльозами на очах і величезними букетами троянд. На прощальну літургію сьогодні прийшли родичі, друзі Тараса Кутового, колишні колеги-урядовці та народні депутати. І хоча ексміністр аграрної політики обіймав посаду менш як два роки, лишив по собі добрі спомини.

"Тарас завжди дуже конструктивний, дуже посміхався з прекрасним почуттям гумору і людина, яку всі колеги поважали і цінували. І ми завжди контактували - незалежно не від чого. Дуже великі співчуття родині, мамі... Ви бачите, рідні, близькі, це просто непоправимо і те, що сталось - не вкладається у голову. Але ми вже нічого не можемо змінити, єдине - ми можемо його пам'ятати таким, яким він був. А був він дійсно світлою, позитивною людиною, конструктивною, неконфліктний, хороший, прекрасний чоловік", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019 рр.).

"Він вмів витримувати слово, він працював і був дуже зацікавлений у розвитку сільського господарства і вболівав за справу, яку він робить. Я вважаю, що це жахлива трагедія, що такий молодий чоловік - ми ще не знаємо з яких причин, але загинув", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти й науки України (2016-2019 рр.).

Трагедія сталася двадцять першого жовтня, у понеділок. Тарас Кутовий летів власним вертольотом. Ліцензію на кермування гелікоптером отримав лише цього року. За попередньою версією правоохоронців, чоловік не впорався з управлінням, тож вертоліт упав у приватній садибі на Полтавщині. Ніхто з місцевих жителів не постраждав. Ексміністр помер на місці.

"Тарас, на жаль, прожив коротке життя, але яскраве. Це людина, яка любила мати виклик, тримати удар, всі виклики, які були у нього - а їх було достатньо. Людина відповідальна, людина працьовита, дуже розумна. На жаль, дуже швидко він пішов. Одне можу сказати: людина продовжує жити так довго, як довго ми пам'ятаємо про цю людину і Тарас продовжує бути з нами", - говорить Віталій Кличко, міський голова Києва.

Колишньому міністрові аграрної політики було 43 роки.