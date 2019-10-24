Польський водій не побачив знак та став зіркою соцмереж [ Редактировать ]
У Польщі чорний BMW став зіркою соцмереж. У місті Щецин власник припаркував авто на будівельному майданчику. Робітники, не дочекавшись водія, почали працювати довкола машини й заблокували її.
Поліція кілька днів шукала хазяїна транспорту, зокрема й через Інтернет. Чоловік пояснив, що не бачив попереджувального знака про будівництво.
"За затримку будівельних робіт власника авто можуть оштрафувати. Але, на диво, забудовник не скаржився, хоча робітники зняли все дорожнє полотно, окрім невеликої ділянки під самою машиною", - говорить Йоанна Войтах, речниця поліції Щецина.
по теме
"Дикая львица": Ольга Бузова удивила фанатов
Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото
У Франції зловмисник забарикадувався в музеї і погрожував відвідувачам
Невідомий кричав і писав на стінах арабською мовою - інцидент стався в Археологічному музеї міста Вар, на півдні Франції
"Просто уродство": Волочкова шокировала фото после тренировки
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото
Киркоров показал фото с детьми
Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками новым фото.
Под Запорожьем пенсионерку загрызла стая бродячих собак
В Запорожской области умерла пожилая женщина