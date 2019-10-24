У Польщі чорний BMW став зіркою соцмереж. У місті Щецин власник припаркував авто на будівельному майданчику. Робітники, не дочекавшись водія, почали працювати довкола машини й заблокували її.

Поліція кілька днів шукала хазяїна транспорту, зокрема й через Інтернет. Чоловік пояснив, що не бачив попереджувального знака про будівництво.

"За затримку будівельних робіт власника авто можуть оштрафувати. Але, на диво, забудовник не скаржився, хоча робітники зняли все дорожнє полотно, окрім невеликої ділянки під самою машиною", - говорить Йоанна Войтах, речниця поліції Щецина.