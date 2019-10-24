Тіло Франсиско Франко перенесуть із мавзолея на цвинтар [ Редактировать ]
У Мадриді сьогодні ексгумують останки диктатора Франсиско Франко. Його забальзамоване тіло перенесуть з мавзолею біля столиці Іспанії у могилу на цвинтарі в передмісті столиці.
Таке рішення на вимогу уряду після численних суспільних суперечок у вересні ухвалив Верховний суд країни. Розгляд справи супроводжувався акціями противників та прихильників політики Франко.
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