Заявления правительства о стремительном увеличении темпов роста ВВП так и останутся декларациями, поскольку власть игнорирует предложения "Оппозиционной платформы - За жизнь" о стимулировании экономического развития. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин.

"Задолго до рассмотрения бюджета в первом чтении наша фракция предложила Кабмину и Верховной Раде рассмотреть пакет правок к нему. Основываясь на необходимости увеличить темпы роста экономики, мы внесли целый ряд предложений по этому направлению. Однако почти все они были проигнорированы. "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет настаивать на внесении необходимых правок в итоговую версию бюджета. Иначе заявления правительства о стремительном увеличении темпов роста ВВП так и останутся декларациями", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что парламентское большинство отклонило такие предложения "Оппозиционной платформы - За жизнь" по увеличению расходов на экономическое развитие, как поддержка углепрома (+1,2 млрд грн), АПК (+10 млрд грн), удешевление кредитов для базовых отраслей промышленности (+4 млрд грн) и малого и среднего бизнеса (+1 млрд грн), поддержка экспорта (+1 млрд грн), науки и инноваций (+1,3 млрд грн в дополнение к инициативам по увеличению финансирования науки, вошедшим в принятый в первом чтении проект), повышение энергоэффективности (+0,8 млрд грн). В целом же в принятом в первом чтении проекте бюджета предлагается увеличить расходы на экономическое развитие на 1,7 млрд грн, тогда как в "Оппозиционной платформе - За жизнь" предлагали увеличить их на 31 млрд грн.

"В своей предвыборной риторике нынешняя власть акцентировала вопросы мира, восстановления экономики и поддержки социальной сферы. Сейчас пришло время переходить от слов к делам, но правительство и парламентское большинство не спешат выполнять обещания. Мы настаиваем на том, что предложения "Оппозиционной платформы - За жизнь" к проекту бюджета - единственный путь к восстановлению экономики и социальной сферы. Без их учета бюджет-2020 останется бюджетом нищеты", - резюмировал Сергей Левочкин.