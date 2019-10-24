В ООН назвали вартість зупинки глобального потепління [ Редактировать ]
Зупинити глобальне потепління можливо необхідно лише 300 мільярдів доларів. У цьому переконані фахівці ООН. За їхніми підрахунками, збалансувати викиди шкідливих газів в атмосферу, які викликають парниковий ефект можна висаджуючи дерева та рекультивуючи деградовані землі.
Йдеться про два мільярди гектарів, що постраждали унаслідок людської діяльності. В ООН вважають їхнє відновлення цілком можливим - за наявності політичної волі та інвестицій.
Сума, необхідна на припинення глобального потепління, еквівалентна витратам на армії всіх країн світу протягом лише двох місяців.
по теме
Бабине літо: в Україні зафіксували нові температурні рекорди
Як довго триватиме бабине літо та які природні аномалії воно викликало цього року?
Смог в Україні: надзвичайники озвучили рівень забруднення повітря
Істотного забруднення повітря на території України не зафіксовано. Про це повідомили в Держслужбі надзвичайних ситуацій. Там запевняють: фахівці отримали дані з постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського
Болградський район Одещини потерпає від нестачі води
Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам
Аеропорт "Бориспіль" повністю відновив свою роботу - ДСНС
Сморід на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій
В NASA сделали шокирующее заявление о глобальном потеплении
В НАСА признали, что изменения климата происходят из-за наклона земной оси