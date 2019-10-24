Сума еквівалентна витратам на армії всіх країн світу протягом лише двох місяців

Зупинити глобальне потепління можливо необхідно лише 300 мільярдів доларів. У цьому переконані фахівці ООН. За їхніми підрахунками, збалансувати викиди шкідливих газів в атмосферу, які викликають парниковий ефект можна висаджуючи дерева та рекультивуючи деградовані землі.

Йдеться про два мільярди гектарів, що постраждали унаслідок людської діяльності. В ООН вважають їхнє відновлення цілком можливим - за наявності політичної волі та інвестицій.

Сума, необхідна на припинення глобального потепління, еквівалентна витратам на армії всіх країн світу протягом лише двох місяців.