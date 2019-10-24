Францію заливає дощами [ Редактировать ]
Південь Франції заливають рясні дощі у регіоні затопило кілька міст. Тисячу мешканців містечка Безьє довелося евакуювати, ще півтисячі лишилися без електрики.
У Аржелес-сюр-Мер автівки просто змивало водою, дороги залиті багнюкою. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, така погода в регіоні протримається ще добу.
"Це щось неймовірне. Я ще не бачив, щоб вода так швидко прибувала. Двадцять років тут живу, але таке сталося вперше", - говорить Жан-Луї, житель затопленого регіону.
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