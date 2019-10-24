Вантажівка за трупами: у Британії оприлюднили попередні результати розслідування [ Редактировать ]
Нові подробиці у резонансній справі про вантажівку з тілами, яку виявили у передмісті Лондона. Як заявили в поліції, усі загиблі - громадяни Китаю. Вони замерзли у рефрижераторі, де температура може опускатися до 25 градусів нижче нуля.
Вантажівка прибула в Британію з бельгійського Зебрюгге, а в західну Європу потрапила з Болгарії. Досі невідомо, скільки часу автомобіль провів на території Бельгії. І чи знав водій, який саме вантаж перевозить. Його досі допитують.
"Щодо контрабанди людей, наразі зроблено недостатньо в плані безпеки і задля захисту автомобілів з усієї Європи. Нам потрібно більше співпрацювати з європейцями. Але з огляду на "Брекзит", зараз під питанням, чи зможемо ми достатньо вплинути на те, щоб ситуація змінилася", - зазначає Річард Бернетт, виконавчий директор Асоціації автомобільних перевезень.
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