Brexit "на паузі": Британія відклала ухвалення рішень щодо виходу з ЄС [ Редактировать ]
Brexit знову на паузі. Хоча до запланованого дня виходу Британії з ЄС залишився рівно тиждень. Чому мовчать Лондон та Брюссель і коли чекати закінчення цієї епопеї - розповість Світлана Чернецька.
Жодних новин щодо "Брекзиту". Лондон відклав ухвалення будь-яких рішень щодо виходу країни з ЄС. Тут чекають наступного кроку Євросоюзу. У Брюсселі ж вирішують, чи дозволяти перенесення дати "Брекзиту".
"Почекаємо рішення наших друзів та партнерів з ЄС на запит парламенту щодо відтермінування. Хоча я не думаю, що британці дуже до цього прагнуть, я особисто точно не хочу цього. І досі вірю, що в інтересах нашої країни та демократії - вийти з ЄС саме 31 жовтня", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
У Брюсселі розгублені. Тут теж хочуть нарешті завершити справу з розлученням. Але не шляхом жорсткого "Брекзиту". Тож щоб уникнути розірвання відносин без домовленостей - готові відкласти дату виходу. Щоправда, це має бути рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Залишається тільки переконати Францію.
"Французька позиція така: ми не можемо без кінця переносити день "Брекзиту" і просто спостерігати за процесом, який зрештою стоїть на місці. Ми підтримаємо відтермінування лише в тому разі, якщо чітко розумітимемо його причину. Час покласти край цій невизначеності", - зазначає Амелі де Моншален, міністр Франції у справах Європи.
Європа думає вже п'ять днів. Саме стільки часу минуло від моменту надсилання листа з проханням про відтермінування. Найімовірніше, Брюссель усе-таки погодиться перенести дату "Брекзиту" на 31 січня 2020 року. Це стане відомо вже завтра. У такому разі дуже ймовірно, що Британію чекатимуть дочасні вибори.
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