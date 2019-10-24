Скандал у Державній митній службі. Громадські активісти звинуватили голову відомства Максима Нефьодова у провалі реформ і покриванні корупції на митниці. У чому саме підозрюють чиновника і про які суми йдеться? Про це - у нашому матеріалі.

Затримки вантажів і безпідставні відмови у розмитненні. За даними ЗМІ з часу призначення нового керівника митної служби Максима Нефьодова держава недоотримала від митниці понад 15 мільярдів гривень, а скарги від підприємців зросли на половину. Найбільш кричуща ситуація на Одеській митниці.

"Одеська митниця за нашою інформацією і надалі продовжує побори з власників вантажу. Приблизно сума цих поборів в місяць - до мільйона доларів. Складається враження, що фактично - реформ немає, а просто відбувається піар", - наголосив Роман Литвин, громадський активіст.

Неодноразово у ЗМІ з'являлась інформація і щодо зростання корупції на Закарпатті після призначення керівником обласної митниці скандального Василя Поїзда, якого пов'язують із ексміністром доходів і зборів наближеним до сім'ї Януковича - Олександром Клименком.

"Люди которые поставили Нефьодова на этот пост - восстанавливают свои силы, расставляются люди, чтобы возобновить потоки "черного нала," который они заводят из-за рубежа в Украину", - зазначив Денис Шинкаренко, голова ГО "Стоп нелегал".

У громадській організації "Стоп-корупції" заявляють, що вже неодноразово до них зверталися підприємці, від яких на митниці вимагали хабар. Тим часом обсяги нелегальної продукції, яка потрапляє в країну без перевірок в обхід бюджету, зросли у рази.

"Є відповідні люди - посадовці, які збирають такі кошти з різного роду підприємців і людей, які перетинають кордон. Це можуть бути з лісу, з цигарок, з транспортних засобів - цифра ця сягає 300 доларів з автомобіля. Ми знаємо про стягування з різних нелегальних митних операцій - на самій митниці близько мільйона доларів на місяці і потім ці гроші підіймаються вище і розподіляються між тими, хто моніторить і є негласними координаторами, які здійснюють контроль за "митними схемами", - наголосив Ігор Бондарчук, керівник правозахисного відділу ГО "Стоп-корупції".

На думку активістів, це свідчить про провал або небажання проводити нові реформи у Державній митній службі.

"Можна говорити, що до побудови цих схем мають відношення чиновники, які очолюють митниці в області і районі. Ті реформи, які заявлені - на даний час імітуються. Імітуються в якому контексті - немає системної боротьби з контрабандою апріорі, всі заявлені реформи, які були - вони поки не дійшли до результату, або вони і не спрямовані на досягнення результату", - наголосив Ігор Бондарчук, керівник правозахисного відділу ГО "Стоп-корупції".

Виявляється, що і сам новопризначений глава митної служби є фігурантом гучної кримінальної справи. У Нацполіції та СБУ підозрюють Максима Нефьодова у можливому відмиванні грошей за кордоном, коли він ще займав крісло заступника Міністра економічного розвитку у 2015 році.

Мова йде про скасування санкцій для понад 60 компаній, які вчасно не отримали валютну виручку за експортовані товари. За даними ЗМІ, ще у 2016 році правоохоронці передали дані кримінального провадження у Генпрокуратуру. Утім, хід справі там чомусь не дали.

На якому етапі зараз перебуває розслідування і чи буде доведено справу до суду - відповідний запит ми надіслали у Генпрокуратуру і обов'язково розкажемо про це.

Тим часом, громадські активісти вимагають від правоохоронців негайно перевірити можливі факти корупції на митниці.