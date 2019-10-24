Известная украинская артистка и певица Ани Лорак вызвала споры среди поклонников. Так, звезда показала новое фото на своей странице в Instagram.

В кадре артистка позирует в белоснежном образе, который состоит из штанов и короткого топа на тонких бретельках. В руках у нее был букет полевых цветов.

Некоторые подписчики усомнились в том, что певица действительно так выглядит в реальной жизни.

"Как хорошо фотошопом поработали! Очень прям здорово!", - написали ее злопыхатели.

Отметим, что не все поклонники отнеслись критично к снимку, большинство из них восхищаются в комментариях красотой Каролины.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.