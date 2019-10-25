У Британії встановили власника трейлера, в якому знайшли 39 тіл загиблих. Його винайняла компанія з Північної Ірландії за 240 фунтів на тиждень. В поліції заявили, всі померлі - громадяни Китаю. Вони замерзли в рефрижераторі. Машина прибула в Британію з Бельгії. Досі невідомо, скільки часу люди їхали у холодильнику і чи знав водій, який саме в нього вантаж.

"Щодо контрабанди людей, наразі зроблено недостатньо в плані безпеки і задля захисту автомобілів з усієї Європи. Нам потрібно більше співпрацювати з європейцями. Але з огляду на "Брекзит", зараз під питанням, чи зможемо ми достатньо вплинути на те, щоб ситуація змінилася", - говорить Річард Бернетт, виконавчий директор Асоціації автомобільних перевезень.