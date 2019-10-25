Столиця Сербії Белград потерпає від смогу. У світовому рейтингу за рівнем забруднення місто посіло п'яту позицію. Серед причин і старі автівки на дизельних двигунах, і сільськогосподарські роботи, і опалення домівок - дехто з місцевих досі використовує дрова.

Жителі середмістя скаржаться на задуху. Дехто вважає, що повітря стало б чистішим, якби принаймні відремонтували дороги. Мовляв, тоді на вулицях поменшало б заторів, а отже, скоротилися б викиди.