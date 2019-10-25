Троє курсантів поранені внаслідок вибуху на навчальному полігоні одеської військової академії. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Інформацію журналістам підтвердив очільник вишу Олег Гуляк. За його словами, хлопці побачили на території снаряд, що залишився від попередніх навчань, і вирішили його прибрати - тоді боєприпас і рвонув. Курсанти зазнали легких осколкових поранень.