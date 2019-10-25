Brexit "на паузі": Британія відклала ухвалення рішень [ Редактировать ]
Brexit знову на паузі. Хоча до запланованого дня виходу Британії з ЄС залишився рівно тиждень. Чому мовчать Лондон та Брюссель і коли чекати закінчення епопеї - розповість Світлана Чернецька.
Жодних новин щодо "Брекзиту". Лондон відклав ухвалення будь-яких рішень щодо виходу країни з ЄС. Тут чекають наступного кроку Євросоюзу. У Брюсселі ж вирішують, чи дозволяти перенесення дати "Брекзиту".
"Почекаємо рішення наших друзів та партнерів з ЄС на запит парламенту щодо відтермінування. Хоча я не думаю, що британці дуже до цього прагнуть, я особисто точно не хочу цього. І досі вірю, що в інтересах нашої країни та демократії - вийти з ЄС саме 31 жовтня", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
У Брюсселі розгублені. Тут теж хочуть нарешті завершити справу з розлученням. Але не шляхом жорсткого "Брекзиту". Тож щоб уникнути розірвання відносин без домовленостей - готові відкласти дату виходу. Щоправда, це має бути рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Залишається тільки переконати Францію.
"Французька позиція така: ми не можемо без кінця переносити день "Брекзиту" і просто спостерігати за процесом, який зрештою стоїть на місці. Ми підтримаємо відтермінування лише в тому разі, якщо чітко розумітимемо його причину. Час покласти край цій невизначеності", - зазначає Амелі де Моншален, міністр Франції у справах Європи.
Європа думає вже п'ять днів. Саме стільки часу минуло від моменту надсилання листа з проханням про відтермінування. Найімовірніше, Брюссель усе-таки погодиться перенести дату "Брекзиту" на 31 січня 2020 року. У такому разі дуже ймовірно, що Британію чекатимуть дочасні вибори.
по теме
"Брекзит": Лондон та Брюссель дійшли згоди
Без вихідних та до пізньої ночі. Перемовини щодо угоди тривали аж до самого початку саміту. І до останньої миті були сумніви, що Лондону та Брюсселю вдасться домовитися
Brexit "на паузі": Британія відклала ухвалення рішень
Жодних новин щодо "Брекзиту". Лондон відклав ухвалення будь-яких рішень щодо виходу країни з ЄС. Тут чекають наступного кроку Євросоюзу
Чому Лондон гальмує "брекзит" і як до цього ставляться в Брюсселі
До дня виходу Британії з ЄС - лише 10 днів, але досі незрозуміло чи він відбудеться
"Brexit-гойдалка": Борис Джонсон направив у Брюссель суперечливі листи
Джонсон направив у Брюссель два листи: один - з проханням про відтермінування "Брекзиту", як того вимагали депутати, але без підпису. А інший - про те, що відстрочка буде помилко
Brexit: парламент Британії погодився на угоду
Палата громад у другому читанні підтримала новий законопроект. Він базується на документі, погодженому з Брюсселем минулого тижня