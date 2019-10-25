Гороскоп неудачи на выходные: кому грозит опасность [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на выходные .
И вот, тройка неудачников этого периода:
1. Весы
Представителей этого знака зодиака ожидают сплошные неудачи в этот период. Вам стоит разобраться в себе.
2. Скорпион
Рожденные под этим знаком зодиака будут грустить в этот период. Звезды любят вас только подождите немного.
3. Стрелец
Представителей данного знака Вселенная не полюбила. Вы будете несчастны и одиноки.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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