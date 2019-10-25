Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на выходные .

И вот, тройка неудачников этого периода:​

1. Весы

Представителей этого знака зодиака ожидают сплошные неудачи в этот период. Вам стоит разобраться в себе.

2. Скорпион

Рожденные под этим знаком зодиака будут грустить в этот период. Звезды любят вас только подождите немного.

3. Стрелец

Представителей данного знака Вселенная не полюбила. Вы будете несчастны и одиноки.

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