Студенти Чернігівського ВИШу отримали стипендії Президентського фонду "Україна" [ Редактировать ]
П'ятеро студентів Чернігівського національного технологічного університету отримали стипендії Президентського фонду "Україна". Мета програми - надати молоді додатковий стимул опановувати інженерні спеціальності. Магістрам ВИШу, які відзначились у навчанні та науковій роботі, вручили стипендії на 20 тисяч гривень. Студентів особисто нагородив Леонід Кучма.
"Наша кафедра займається тим, що ми підвищуємо ККД систем для керування електромоторами, наприклад як зробити так, щоб квадрокоптер літав довше", - говорить Євген Куц, номінант на президентську стипендію фонду "Україна".
"Ще не вмерло в Чернігівському технологічному університеті бажання розвиватись. Щоб ваш університет обов'язково був одним із кращих в Україні не тільки по вигляду, але і по тих спеціалістах, які будуть виходити з цього університету", - наголосив Леонід Кучма, другий президент України, засновник фонду "Україна".
по теме
Ужгород і досі залишається без вакцини проти дифтерії
В Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли перерозподілити медпрепарати і доправити в Ужгород 20 флаконів, проте ще досі нічого не передали
Студенти Ужгорода масово захворіли на дифтерію
Недугу діагностували вже у 15 студентів-іноземців медфаку місцевого ВИШу. В одного з інфікованих - важка форма
Вакцина скінчилася: Ужгород просить сироватку від дифтерії
Подайте на лікування. Ужгород просить сироватку від дифтерії в сусідніх областях і навіть у Індії. Коли хворі отримають ліки?
Под Львовом студентки отравились угарным газом
Во Львовской области произошло ЧП
Газова атака: студенти львівського училища отруїлися у гуртожитку
У Львівську міську дитячу клінічну лікарню доправили 16 вихованців Ставропігійського училища. Наймолодшій дівчині - 14 років. У всіх однакові симптоми
Тисячі українських сімей можуть втратити субсидії: Сергій Каплін закликає Уряд переглянути несправедливі розрахунки
За новою формулою, наступного року фінансову допомогу отримуватимуть ті українські сім'ї, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20 відсотків сімейного доходу - раніше цей поріг становив 15 процентів