П'ятеро студентів Чернігівського національного технологічного університету отримали стипендії Президентського фонду "Україна". Мета програми - надати молоді додатковий стимул опановувати інженерні спеціальності. Магістрам ВИШу, які відзначились у навчанні та науковій роботі, вручили стипендії на 20 тисяч гривень. Студентів особисто нагородив Леонід Кучма.

"Наша кафедра займається тим, що ми підвищуємо ККД систем для керування електромоторами, наприклад як зробити так, щоб квадрокоптер літав довше", - говорить Євген Куц, номінант на президентську стипендію фонду "Україна".

"Ще не вмерло в Чернігівському технологічному університеті бажання розвиватись. Щоб ваш університет обов'язково був одним із кращих в Україні не тільки по вигляду, але і по тих спеціалістах, які будуть виходити з цього університету", - наголосив Леонід Кучма, другий президент України, засновник фонду "Україна".