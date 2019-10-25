Под Николаевом 13-летняя забеременела от отчима [ Редактировать ]
В Николаевской области 13-летняя девочка забеременела от своего отчима. Это удалось выяснить работникам социальной службы во время проверки условий проживания семьи.
"Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа", - говорится в сообщении полиции области.
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