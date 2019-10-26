Кому нельзя есть бананы [ Редактировать ]
Бананы - полезный фрукт, богатый витаминами, но все же есть категории людей, которым не стоит злоупотреблять этим продуктом. В первую очередь, это относится к диабетикам. Кроме того, людям с тромбофлебитом или имеющим повышенную вязкость крови медики также советуют соблюдать осторожность.
У детей двух-трех лет, а иногда и старше, употребление банана вполне может спровоцировать вздутие живота, диарею, отметил медик. Кроме того, в банане высокое содержание витамина К. И если в организме ребенка возникнет его переизбыток, то это вполне может привести к развитию гемолитической анемии (ускоренное разрушение красных кровяных телец) и желтухи.
Вред, который могут нанести бананы, зависит от способа их хранения и транспортировки. Эти фрукты, как правило, завозят в нашу страну зелеными, и доходят до спелости они уже на местных складах. Для этого их окуривают этиленом.
А затем бананы обрабатывают химикатами Е230, Е231 и Е232, содержащими фенол, чтобы увеличить срок хранения.
Для организма человека фенол является крайне ядовитым, даже его незначительное попадание внутрь может спровоцировать развитие рака. Поэтому, перед тем как приступать к очистке банана, его необходимо как следует вымыть.
Ранее сообщалось, кому нельзя есть квашенную капусту, а также чем полезны семена чиа.
по теме
Какой овощ борется с опухолью
Ученые из Китайского медицинского университета в Тайване провели исследования
Почему нужно обязательно есть морепродукты
Американские ученые установили, что морепродукты укрепляют иммунитет и влияют на продление жизни
Как "удержать" молодость: ответ экспертов
Морщины, потеря эластичности кожи, заломы - несколько из причин старения кожи
Какой продукт полезен для нервной системы
Этот продукт отличается богатым составом: витамины А и С, кальций, железо
Чем полезны фисташки
Орехи содержат клетчатку и здоровые жиры, а фисташки - настоящий клад в ореховом семействе