Бананы - полезный фрукт, богатый витаминами, но все же есть категории людей, которым не стоит злоупотреблять этим продуктом. В первую очередь, это относится к диабетикам. Кроме того, людям с тромбофлебитом или имеющим повышенную вязкость крови медики также советуют соблюдать осторожность.

У детей двух-трех лет, а иногда и старше, употребление банана вполне может спровоцировать вздутие живота, диарею, отметил медик. Кроме того, в банане высокое содержание витамина К. И если в организме ребенка возникнет его переизбыток, то это вполне может привести к развитию гемолитической анемии (ускоренное разрушение красных кровяных телец) и желтухи.

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Вред, который могут нанести бананы, зависит от способа их хранения и транспортировки. Эти фрукты, как правило, завозят в нашу страну зелеными, и доходят до спелости они уже на местных складах. Для этого их окуривают этиленом.

А затем бананы обрабатывают химикатами Е230, Е231 и Е232, содержащими фенол, чтобы увеличить срок хранения.

Для организма человека фенол является крайне ядовитым, даже его незначительное попадание внутрь может спровоцировать развитие рака. Поэтому, перед тем как приступать к очистке банана, его необходимо как следует вымыть.

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