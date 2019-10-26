На Рівненщині вирішують долю шедевру інженерного мистецтва 19 століття [ Редактировать ]
На Рівненщині вирішують долю Тараканівського форту - шедевру інженерного мистецтва 19 століття. Він єдиний такий в Україні. Але пам'яткою досі не визнаний.
Чому? І чи може ця споруда стати туристичною перлиною - про це Сніжанна Сидорук.
Тараканівський форт - унікальна оборонна споруда. Подібні об'єкти можна знайти лише у Франції. Форт звели ще перед Першою світовою війною для укріплення західного кордону Російської імперії.
Іван Касянчук, науковий співробітник відділу історії Державного історико-культурного заповідника міста Дубно.
"Форт мав всі комунікації: телефон, телеграф, почтампт, освітлення форту за рахунок динамо машини. Шпитальня на 28 ліжок, лазня, пральня, сушарня, буфет, їдальня, хлібопекарня, дезінфекційна, операційна - це в свій час окреме місто військове, яке зовні потребувало лише одного - провізію. Її сюди завозили один раз на два місяці.
Від фортифікаційного комплексу за 130 років залишилися напівзруйнована двоповерхова казарма. Це лабіринт, у якому й досі легко загубитися. По периметру - залишки 105 казематів. Колись у них могли розміститися до восьми сотень військових. Муровані будівлі ховаються у товщі землі. Потрапити до них можна лише через підземні ходи.
"Захоплююча старовинна споруда така. Таких зараз мало залишилось і ще й в такому розваленому стані", - вражений Сергій Ганжа, турист з Тернополя.
Похмурі склепіння, темні довжелезні коридори, ніби магнітом притягують до себе туристів з усієї України. Навіть в будні тут досить людно. Споруда не охороняється. Понад півстоліття вона пустує.
"Душа болить. Ніхто нічого не підтримує і воно так все тут занепадає. Так шкода", - зітхає Валентин Барановський, турист з Рівного.
Нині стан форту аварійний. Напівзруйновані арки, похилені стіни, уламки цегли. Небезпека на туристів-екстремалів чатує на кожному кроці.
"Тут не має жодного безпечного маршруту, яким можна рухатись з людьми, на превеликий жаль. За останні півтора року на форті загинуло троє дорослих людей", - зазначив Іван Касянчук, науковий співробітник відділу історії Державного історико-культурного заповідника міста Дубно.
"Воно взагалі вважається, якби закрите місце. Але ніхто не контролює того, туристів там шалена кількість. В середньому за рік це 10-12 автобусів на день", - говорить Наталія Сорочинська, Тараканівська сільська голова.
Про збереження цієї пам'ятки мав би подбати власник споруди. На папері - це військове містечко № 13 і опікуватися ним мало б Міністерство оборони України. Та військовим до фортеці байдуже. У державному заповіднику у місті Дубно переконані - форт можна зберегти. Але держава має допомогти.
"На жаль, сьогодні не має господаря, хто би дбав про збереження, консервацію даного об'єкта. Його популяризувати не треба, він вже є популярний. Стоїть питання про відповідні встановлені знаки, відповідну безпеку і вирішення програми консервації і подальшого використання даного об'єкта", - наголосив Леонід Кічатий, директор державного історико-культурного заповідника міста Дубно.
Аби мати гроші хоч на якийсь ремонт, форт хочуть передати в обласне підпорядкування та перетворити його на туристичний простір з готелями та кафе. Тоді вхід до фортеці буде платним.
"Якщо 200 тисяч туристів будуть відвідувати такий об'єкт офіційно, легально, то ми позбавимось проблем з безпекою і ми отримаємо дохід. У нас була делегація Міністерства оборони, ми обговорювали питання про передачу 8,6 гектарів землі, яка під фортом та біля форту. Було досягнуто домовленості", - підкреслив Віталій Коваль, голова Рівненської облдержадміністрації.
Хто буде власником форту - поки невідомо. На реакцію Міноборони обласні й районні керівники ще чекають. Сподіваються, оборонне відомство віддасть їм об'єкт "без бою".
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