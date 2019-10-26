Світова революція. Від Близького сходу до Латинської Америки вирують протести. Занепокоєння з цього приводу висловив Генсек ООН Антоніу Гуттереш. Він закликав політиків поважати право громадян на мирні зібрання.

Та далеко не всюди мітинги минають без жертв. Чим невдоволені люди в різних куточках світу - розкаже Анна Філь.

Проти нерівності й за відставку президента. З такими вимогами на вулиці чилійської столиці вийшли близько мільйона людей. Цей марш став найбільшим в історії країни.

"Такого ніколи раніше не траплялося. Людей переповнюють емоції, бо всі ми боремося заради єдиної мети", - наголосила Кароліна Сістерна, учасниця маршу.

Надвечір місто перетворилося на поле бою - мітингувальники палили барикади, жбурляли у поліцейських петарди і коктейлі молотова.

Заворушення в Чилі тривають уже тиждень. У сутичках загинули майже два десятки людей, у столиці діють надзвичайний стан і комендантська година.

"Президенту треба прибрати з вулиць військових, бо це ще більше обурює людей. І відправити у відставку уряд, бо влада не розуміє, чого хоче народ", - заявила Кармен Рохас, учасниця протесту.

Приводом до протестів стало підвищення цін на метро. Після масових погромів уряд його скасував. Нині ж демонстранти вимагають соціальних реформ. Бо хоча Чилі - одна з найрозвинутіших країн Латинської Америки, розрив між заможними й бідними - найвищий в регіоні.

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Щонайменше 40 людей стали жертвами протестів в Іраку. Серед них - і демонстранти, і правоохоронці. Заворушення охопили Багдад і найбідніші південні провінції. Люди обурені низьким рівнем життя й безробіттям. А ще - вимагають спрямовувати більше коштів на відбудову країни після тривалих військових конфліктів.

"Якщо в місті побілять бордюри - ми вже тішимося. Коли один день немає перебоїв зі струмом - для нас це свято. Я за фахом журналіст, і вже три роки не маю роботи - як і більшість моїх знайомих", - наголосив Даїф Басім, безробітний.

"Уряд нас обкрадає вже 15 років. Саддам пішов, а його місце зайняли ще сотні таких Саддамів. У молоді тут немає ані грошей, ані майбутнього!"

У столиці мітингарі намагалися прорватися до урядового кварталу, спалили кілька десятків будівель. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ. Це вже друга хвиля протестів в Іраку. Перша сколихнула країну на початку місяця. Й забрала життя більше ніж півтори сотні людей. Тоді масові виступи придушили силами безпеки. Нині прем'єр пообіцяв перестановки в уряді й пакет соціальних реформ.

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Нові протести анонсували й у Барселоні. Надвечір у центрі міста знову збираються прихильники незалежності регіону.

"Дехто каже: якщо ми здобудемо незалежність, життя кращим не стане. Я не вірю в це. Думаю, варто спробувати почати все з чистого аркуша", - заявив Пау, студент.

Мітингують каталонці вже другий тиждень. На вулиці люди вийшли після вироку лідерам сепаратистів, які організували референдум про відокремлення Каталонії два роки тому. Організатори нинішніх демонстрацій обіцяють: протести будуть ще масштабнішими, ніж попередні, але мирними.

Два тижні тому такі акції переросли у сутички з поліцією, призвели до блокади аеропорту й залізниць. Чи вдасться уникнути такого сценарію цими вихідними - поки що не відомо.