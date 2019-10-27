Глава независимого профсоюза горняков и конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец призвал президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука срочно вмешаться в ситуацию с электроснабжением Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"То, что происходит с электроснабжением Донецкой и Луганской областей - саботаж и преступление. Кабинет министров собственноручно оставляет 5 миллионов граждан Украины без света, останавливает инфраструктуру и остатки производства, ставит под угрозу жизнь и здоровье шахтеров, а 5000 энергетиков вынуждает увольняться и ехать из страны. Все потому, что Государственная исполнительная служба, подчиненная Минюсту, арестовала счета 3 поставщиков - Луганской энергетической компании, "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" и "ДТЭК Донецкие электрические сети". Из-за этого больше двух месяцев люди не получают зарплату и уже отказываются ехать под пули и ремонтировать то, что систематически уничтожают террористы", - заявил Волынец.

По мнению профсоюзного лидера, эта проблема создана искусственно политикой государства в 2014-2018 гг., когда решения СНБО и Кабмина вынуждали поставщиков поставлять на оккупированные территории электроэнергию, однако при этом не предусматривали никакой компенсации. И теперь исполнительная служба блокирует счета поставщиков, заявил эксперт.

Волынец считает, что премьер-министр Гончарук должен решить вопрос с электричеством так же, как недавно был решен вопрос с газом.

"Ужасный парадокс ситуации в том, что опись имущества, арестованного ГИС началась в Угледаре – одном из последних форпостов шахтеров в неоккупированной части Донбасса. Эта опись и продажа с аукциона могут привести к закрытию крупнейших госшахт "Южнодонбасской №1" и шахты им М.С. Сургая и экологической катастрофе. Без света шахты не смогут откачивать грунтовые воды и буквально за несколько дней шахты полностью затопит", - заявил Волынец.

По его мнению, эта ситуация - не только удар по экологической безопасности и миллионам граждан, которые живут в этих районах, это удар по безопасности и независимости страны. Так как "военные будут вынуждены защищать Украину во тьме".

Волынец призвал Зеленского и Гончарука вмешаться в ситуацию и найти решение. "Если этого не случится в ближайшее время – нас ждет очень тяжелая зима", - заключил Волынец.

Ранее сообщалось о том, что шахтеры собираются на Киев из-за долгов по зарплате.