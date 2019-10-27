США ліквідували лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді [ Редактировать ]
США ліквідували лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, - це офіційно підтвердив Дональд Трамп. "Терорист номер один" загинув під час операції американських військових у сирійській провінції Ідліб.
За словами американського президента, ніхто зі спецпризначенців не постраждав. За допомогу в проведенні операції очільник Білого дому подякував Туреччині, Іраку, Сирії, Росії і сирійським курдам.
На Аль-Багдаді полювали не один рік. Саме він у 2014 році проголосив створення халіфату на території Сирії та Іраку.
"Минулої ночі Сполучені Штати справедливо покарали "терориста номер один". Абу Бакр аль-Багдаді - мертвий. Він помер як собака, як боягуз. Привів у дію пояс смертника і підірвав себе і трьох дітей, з якими переховувався в тунелі. Від його тіла майже нічого не лишилося, тунель врешті теж обвалився. Але результати ДНК-експертизи дозволили точно встановити - це був Аль-Багдаді", - заявив Дональд Трамп, президент США.
по теме
Туреччина проводить масштабну воєнну операцію в Сирії
Бомби з "Джерела миру". Турецькі війська просуваються вглиб сирійської території - чи спробує Захід зупинити Ердогана?
Чим обернеться для Трампа скандальна розмова із Зеленським
У заявах конгресменів і в твіттах Трампа вже навіть пролунали слова про "суд Лінча"
Дональд Трамп відреагував на зміну військової ситуації у Сирії
Туреччина реалізувала свій план, без економічних санкцій, якими погрожував Вашингтон - військові аналітики з'ясовують: а хто ж зрештою виграв?
Таємні плани Білого дому: Трамп збирається вивести війська з Афганістану
Американські військові перебувають в Афганістані довгі 18 років - відтоді, коли військова операція стала відповіддю на теракти 11 вересня
Росія та Угорщина таємно саботували переговори "Україна-США" - ЗМІ
Господар Кремля і угорський прем'єр під час розмов з американським президентом вмовляли голову Білого дому не підтримувати українську владу