На Аль-Багдаді полювали не один рік

США ліквідували лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, - це офіційно підтвердив Дональд Трамп. "Терорист номер один" загинув під час операції американських військових у сирійській провінції Ідліб.

За словами американського президента, ніхто зі спецпризначенців не постраждав. За допомогу в проведенні операції очільник Білого дому подякував Туреччині, Іраку, Сирії, Росії і сирійським курдам.

На Аль-Багдаді полювали не один рік. Саме він у 2014 році проголосив створення халіфату на території Сирії та Іраку.

"Минулої ночі Сполучені Штати справедливо покарали "терориста номер один". Абу Бакр аль-Багдаді - мертвий. Він помер як собака, як боягуз. Привів у дію пояс смертника і підірвав себе і трьох дітей, з якими переховувався в тунелі. Від його тіла майже нічого не лишилося, тунель врешті теж обвалився. Але результати ДНК-експертизи дозволили точно встановити - це був Аль-Багдаді", - заявив Дональд Трамп, президент США.