"Колискова для дракона". У Вишгороді в інклюзивному театрі відбулася прем'єра спектаклю про віру в свої сили та боротьбу з власними упередженнями. На виставі побувала і наша Ксенія Барвіненко.

Чотири місяці репетицій позаду - на сцені останні приготування.

"Мені подобається готуватися і навіть грати у гру "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте - замри!"

"Это мое первое выступление. Вообще, самое первое, и я очень волнуюсь. Мне это очень нравится и я хочу продолжать дальше".

Маленькі актори повторюють ролі і репетирують останні діалоги.

"У меня роль "воин", нас кидают в жертву дракону, и мы плывем на лодке, потом нас не сжирает дракон. Дракон - он добрый. Все думают, что он плохой, а он добрый", - розповідає Аліса, акторка спектаклю.

І нарешті світло згасає, повний зал глядачів. На сцені батьки разом із дітьми. Загалом у спектаклі беруть участь 46 акторів - це і співаки, і музиканти і навіть сурдоперекладач.

"У нас інклюзивний театр, в нас є як і нормотипові, і діти з різною нозологією, як фізичною так і ментальною. Але ми не обмежуємо нікого ні за віком, ні за фізичними особливостями, обмежень в нас немає", - зазначила Ульяна Данилюк, художній керівник дитячого інклюзивного театру.

Геннадій із Емануїлом на сцені також вперше. Батько розповідає, надто довго із сином були лише вдвох, тож обоє щасливі, що з"явилася можливість реалізувати себе.

"Такая пустота, а потом пришло желание не сидеть дома, не сидеть в четырех стенах, тем более появилось много возможностей и мы пользуемся ими. Спасибо, что существует такой театр", - говорить Генадій Черевко, актор спектаклю.

"Я нигде не учился, тут готовились. Записал меня папа, он меня не силовал, я хотел", - говорить Емануїл, актор спектаклю.

А от Марія та Іванка у театрі стали справжніми подругами. Вже понад рік дівчата поруч на сцені.

"Це вже рік пішов, мені дуже подобається виступати, все на вищому рівні!", - запевнила Марія, акторка спектаклю.

"Мы репетировали каждые выходные с 10 утра до 6 вечера, а так же на неделе, если получалось. У нас были репетиции по вечерам - это всяко лучше, чем дома сидеть", - зазначила Іванка, акторка спектаклю.

Режисер розповідає, "Колискова для дракона" це історія про страхи та упередження, з якими зіштовхуються дітлахи, а особливо ті, які мають інвалідність.

"Чому "Колискова для дракона"? Тому що ми підіймаємо теми страхів, упереджень, з якими зіштовхується кожна людина, і ці страхи і упередження заважають бути відкритими. Ми йдемо від ініціативи дітей - пишеться авторський сценарій, ми готуємо повністю сценарій, виключно з тих соціально-значущих тем, які цікавлять наших дітей, - і наша вистава про ті теми, на які наші діти хочуть розмовляти з глядачем. Саме на ці теми", - підкреслила Ульяна Данилюк, художній керівник дитячого інклюзивного театру.