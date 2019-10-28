Найбільша у світі сонячна електростанція запрацювала у пустелі Сахара. Вона містить 6 мільйонів фотоелектричних панелей і може забезпечити світлом понад мільйон житлових будинків.

На реалізацію проєкту знадобилися три роки й інвестиції від Європейського банку реконструкцій та розвитку. Завдяки екологічній енергії країна планує зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.