У пустелі Сахара здали в експлуатацію найбільшу у світі сонячну електростанцію [ Редактировать ]
Найбільша у світі сонячна електростанція запрацювала у пустелі Сахара. Вона містить 6 мільйонів фотоелектричних панелей і може забезпечити світлом понад мільйон житлових будинків.
На реалізацію проєкту знадобилися три роки й інвестиції від Європейського банку реконструкцій та розвитку. Завдяки екологічній енергії країна планує зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.
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