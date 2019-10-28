Ветерани-добровольці вивезли зброю із "Золотого-4" [ Редактировать ]
Ветерани-добровольці вивезли зброю із "Золотого-4", - про це повідомили у Нацполіції. Тепер на ділянці розведення військ на Луганщині є лише група волонтерів без зброї, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Золотому та Катеринівці діють 6 патрулів Нацполіції та пункт прийому громадян. А найближчим часом туди доправлять і нацгвардійців.
Раніше район розведення військ відвідав президент Зеленський. Просив добровольців полишити лінію розмежування. Ті проти розведення військ - вважають це капітуляцією перед Росією.
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