Ветерани-добровольці вивезли зброю із "Золотого-4", - про це повідомили у Нацполіції. Тепер на ділянці розведення військ на Луганщині є лише група волонтерів без зброї, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Золотому та Катеринівці діють 6 патрулів Нацполіції та пункт прийому громадян. А найближчим часом туди доправлять і нацгвардійців.

Раніше район розведення військ відвідав президент Зеленський. Просив добровольців полишити лінію розмежування. Ті проти розведення військ - вважають це капітуляцією перед Росією.