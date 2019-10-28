У французькій столиці додалася нова професія - виловлювач скутерів з річки. Їхня надмірна кількість призводить до безконтрольного руху двоколісного транспорту. Врешті-решт, багато прокатних електроролерів опиняються у Сені.

Більше про самокатний колапс - у наступному сюжеті.

15 самокатів за три години. Такий своєрідний "улов" вдалося дістати з дна Сени команді виловлювачів скутерів у Парижі. Ці чоловіки - не волонтери або ентузіасти, вони працюють за гроші.

Не так давно у французькій столиці з'явилася нова професія - "виловлювачі самокатів з річки". Річ у тім, що останнім часом популярність цього транспортного засобу б'є усі рекорди. Відтак, багато з них через необережність користувачів падають у водойму. Компанія, в якій працюють хлопці, займається переробленням цих роллерів.

"Загалом, робимо так: чекаємо, коли гак опуститься на дно, і спокійно тягнемо вгору. Зараз він з'явиться. Оп, зірвався", - розповідає Юва Хаджалі, виловлювач скутерів.

Створення патруля з очищення русла Сени спричинене, зокрема, глобальним попитом на електричні скутери. Та водночас, це призвело до того, що вулиці європейських мегаполісів заповнили недбало припарковані, або просто покинуті самокати - все це неабияк дратує жителів.

"Я щодня прогулююся уздовж Сени, і бачу, що за останні кілька років вона дійсно стала дуже брудною. Тому це - відмінна ідея. Але ще краще привчати людей поводитися так, щоб електричні скутери не потрапляли в річку", - наголосила Катрін, місцева жителька.

У Парижі наразі є близько 20 тисяч прокатних електроскутерів, що належать десятку компаній. Мер міста, Анна Ідальго, назвала цей вид пересування "причиною анархії", а міністр транспорту Елізабет Борн заявила, що в місті діє "закон джунглів". Тож тих, хто полюбляє поганяти на скутері, вирішили обмежити певними правилами.

Від суботи 26 жовтня стати на скутер можна з 12 років. Їздити тротуарами - заборонено, окрім як у спеціально відведених місцях. Але й там їхати можна буде не швидше, ніж рухається пішохід.