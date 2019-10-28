У Китаї завершилися всесвітні Ігри військовослужбовців [ Редактировать ]
Всесвітні Ігри серед військовослужбовців завершилися у Китаї. Господарі змагань вибороли перше командне місце, українські армійці фінішували на десятому. Загалом, в Іграх взяли участь більше 100 країн.
У доробку наших військовиків 33 медалі. 5 золотих, 13 срібних та 15 бронзових. Найбільше нагород вибороли у легкій атлетиці.
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