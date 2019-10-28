Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала откровенное фото с отдыха, порадовала фанатов очередным фото со звездным мужем, Потапом. Соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

На фото Настя позирует в джинсовых шортах, черной футболке и замшевых коричневых сапогах. Потап же запечатлен в спортивных шортах, футболке и шляпе.

"Мой опасный человек", - подписала снимок на испанском Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фанатам понравилось фото звездной пары, они оставили много комплиментарных комментариев под снимком. Однако, некоторые подписчики заметили, что Потап стал выглядеть хуже.

"Так держать", "Каменских крутая", "Потап постарел", "Потапу повезло с Настей", "Потап так похудел", - написали поклонники.

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