Леся Никитюк угодила в больницу [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша. Александр Педан разыграл звезду.
После того, как ее разыграли, ведущей потребовалась помощь медиков - ей капали корвалол.
В своем Instagram в stories Никитюк сообщила, что около девяти утра ее автомобиль под домом во дворе был заблокирован двумя мужчинами, которые перед капотом машины устроили себе "поляну".
"Саша, это реально не смешно. Галочку получил, подругу потерял", - обратилась она.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.
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