Минус 20 кг: похудевшая Адель шокировала фанатов [ Редактировать ]
Известная британская певица Адель, которая недавно рассталась с мужем, неожиданно для всех заметно похудела. Говорят, артистка сбросила почти 20 килограммов.
Так, похорошевшую певицу заметили на вечеринке по случаю дня рождения рэпера Дрейка. Фотографией с мероприятия сама Адель поделила в своем Instagram.
"Обычно я плачу, но сейчас потею", - подписала публикацию звезда.
Фото: instagram.com/adele
Поклонники пришли в восторг от такого перевоплощения звезды. По свидетельству издания The Daily Mail, рецепт похудения прост: спорт и диета.
Фото: instagram.com/adelenow
Ранее сообщалось, что Каменских поразила соблазнительным снимком на пляже, а также Волочкова в клетке шокировала выходкой.
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