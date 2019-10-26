Известная британская певица Адель, которая недавно рассталась с мужем, неожиданно для всех заметно похудела. Говорят, артистка сбросила почти 20 килограммов.

Так, похорошевшую певицу заметили на вечеринке по случаю дня рождения рэпера Дрейка. Фотографией с мероприятия сама Адель поделила в своем Instagram.

"Обычно я плачу, но сейчас потею", - подписала публикацию звезда.

Фото: instagram.com/adele

Поклонники пришли в восторг от такого перевоплощения звезды. По свидетельству издания The Daily Mail, рецепт похудения прост: спорт и диета.

Фото: instagram.com/adelenow

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