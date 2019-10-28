Далеко не все продукты могут быть настолько полезными, как мы этого ожидаем. Диетологи предупреждают, что есть та еда, которая приводит к серьезным отравлениям. Каких продуктов стоит избегать, а от каких и вовсе отказаться, пишет "Сегодня".

На первом месте оказались яйца. Они обязательно должны храниться в холодильнике. Кроме того, стоит быть предельно осторожными с блюдами, в которые добавляют майонез или другой яичный соус.

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Кроме того, очень много случаев отравления зафиксировано именно из-за морепродуктов и рыбы. Рекомендуется покупать только в проверенных местах, где соблюдаются все санитарные нормы.

Также вред здоровью может нанести и куриное мясо, его нужно правильно готовить. Есть большая вероятность подхватить сальмонеллу и стафилококк.

Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть перед употреблением. Для лучшего результата рекомендуется использовать использовать миску с водой и лимонным соком.

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