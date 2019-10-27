Какие продукты разрушают суставы [ Редактировать ]
Мало кто знает, что на здоровье наших суставов влияют продукты питания, которые мы регулярно употребляем. Так, эксперты рассказали, что даже самые, казалось бы, безобидные продукты способны навредить костям.
Специалисты отмечают, что неправильное питание является одной из основных причин развития артроза у человека. Прежде всего для суставов разрушительным является ожирение, и, соответственно, то питание, которое заставляет нас стремительно набирать излишки веса. По словам экспертов, отдельную группу риска составляют люди, которые ежедневно употребляют жирное мясо, масло, а также продукты с синтетическими жирами, траснжирами.
Так, например, на суставы пагубно воздействует накопление щавелевой кислоты, которая содержится в таких полезных продуктах, как петрушка, зеленый лук, зеленая фасоль, шоколад, какао-бобы, арахис. Повышение ее концентрации ведет к системному воспалению и к артриту суставов как его последствию.
Еще одна группа продуктов, которая разрушительно влияет на суставы, - содержащие много фосфора, но при этом мало кальция. Среди таковых - мясо птицы, зеленые овощи, картофель, рыба.
Активное потребление этих продуктов может способствовать отложению солей кальция фосфата в фиброзных тканях, сухожилиях и хрящах, в результате чего возникают суставные заболевания - остеоартроз и артропатия позвоночника.
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