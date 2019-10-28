Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно угодила в больницу, порадовала поклонников новым откровенным образом. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок с Египта.

Так, на фото Леся запечатлена в коротком желтом платье и босиком, дополнили образ стильные очки. На фоне - прекрасный пейзаж с пальмами.

"Мини отпуск на красном море. Вкусно, красиво, недорого", - написала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики известной телеведущей оценили ее образ и "забросали" восхищенными комментариями.

"Красивая", "А ноги!", "Класс, такая солнечная", "Красотка, Леся", "Шикарная", "Очень красивое платье", - написали поклонники.

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