Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото с отдыха [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно угодила в больницу, порадовала поклонников новым откровенным образом. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок с Египта.
Так, на фото Леся запечатлена в коротком желтом платье и босиком, дополнили образ стильные очки. На фоне - прекрасный пейзаж с пальмами.
"Мини отпуск на красном море. Вкусно, красиво, недорого", - написала Никитюк.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Подписчики известной телеведущей оценили ее образ и "забросали" восхищенными комментариями.
"Красивая", "А ноги!", "Класс, такая солнечная", "Красотка, Леся", "Шикарная", "Очень красивое платье", - написали поклонники.
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