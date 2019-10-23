Юная внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая часто восхищает поклонников своим изысканным вкусом и яркой внешностью, похвасталась новым снимком в Нью-Йорке. Так, фото девушка опубликовала в своем Instagram.

София опубликовала снимок, где она позирует в коротком платье с пайетками. Также, она блеснула длинными ногами в белоснежных кроссовках.