Внучка Софии Ротару покорила поклонников [ Редактировать ]
Юная внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая часто восхищает поклонников своим изысканным вкусом и яркой внешностью, похвасталась новым снимком в Нью-Йорке. Так, фото девушка опубликовала в своем Instagram.
София опубликовала снимок, где она позирует в коротком платье с пайетками. Также, она блеснула длинными ногами в белоснежных кроссовках.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.
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