У Брюсселі завершилися газові переговори між Україною та Росією. Єврокомісія ж заявила, що розчарована, бо результату знову не досягли.

Про що домовлялися та на чому не зійшлися - розкаже Олена Абрамович.

Говорили не довго, домовленостей досягли небагато - таким був уже четвертий цього року раунд тристоронніх газових переговорів. Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович минулого разу, вийшовши з тристоронки, був налаштований дуже оптимістично. Проте тепер - не приховував розчарування.

"Мушу сказати: я розчарований сьогоднішнім результатом, і кажу про це дуже відверто. Параметри, що я надав, були прийнятними для українських партнерів. Шкода, але після дуже тривалих обговорень і взаємних пояснень російська сторона виявилася не готовою до діалогу". - говорить Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу.

Росія хоче контракт на рік-два, бо пізніше є шанси добудувати газогони в обхід України і змінити правила гри. А пропозиція від Єврокомісії - довготривалий контракт із гарантіями збереження транзиту російського газу через Україну. Це такі ж самі умови, які Брюссель запропонував ще на початку цього року, лише дещо допрацьовані.

"Європейські пропозиції базуються на 10-річному контракті, а також на обсягах 60 - стабільні обсяги та 30 змінні обсяги транспортування газу газотранспортною системою. Більше того, там є додаткові умови, що ми вже до того підписуємо транспортний договір відповідно до європейського законодавства", - говорить Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України.

Російська сторона цього разу також порушила питання судових рішень у Стокгольмському арбітражі. Суд, нагадаю, виграв український Нафтогаз і тепер Газпром має виплатити чималі компенсації. Російський міністр пропонує об'єднати це питання з умовами постачання російського газу Україні. Як саме, поки що не пояснюють. Щоб там не було, до варіанту лишитися без договору готові усі.

"Мы готовы работать, Россия готова работать по законодательству европейскому. В случае если наши партнеры не успеют реализовать это законодательство, имплементировать. Мы готовы работать в том числе и на базе существующего договора - с техническими корректировками", - говорить Олександр Новак, міністр енергетики РФ.

Наступну зустріч анонсують на кінець листопада. Чинний газовий контракт між Україною та РФ закінчується у січні. Якщо угоди не досягнуть вчасно, українцям не варто переживати, запевнили у Нафтогазі. Адже у сховищах зараз рекордні запаси за останні 10 років - понад 21 мільярд кубометрів газу. А цього вистачить до наступного літа.