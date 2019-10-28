75 річницю звільнення від фашистських загарбників відзначили у різних містах України. Пам'ятні заходи відбулися і у Дніпрі. Квіти до могили загиблих воїнів поклали й наші кореспонденти.

Залпи з автоматів і святковий марш у виконанні військового оркестру - відкривають у Дніпрі мітинг із нагоди 75 річниці визволення України від нацистів. Біля монумента "Вічної слави" в перших рядах ветерани Другої світової. Андрій Юрчук на фронті був із перших днів. Пройшов шлях від Сталінграда до Берліна.

"Величайший праздник. Я всю войну прошел. От начала и до конца, от Киева и до Сталинграда. От Сталинграда. До Берлина и в Берлине праздновал победу", - говорить Андрій Юрчук ветеран Другої світової війни.

Звільнення України від окупантів тривало з січня 1943 по жовтень 44. У тих подіях загинуло понад три з половиною мільйони бійців. Їх пам'ять сьогодні вшановують хвилиною мовчання. До меморіала кладуть квіти.

"Наша политическая сила "Опозиционная платформа за життя" призывает всех к единению, ради мира в нашей стране, ради достойной жизни. Ради будущего наших детей. Мы никогда не позволим переписать великую историю великой победы и с поколения в поколение мы будем передавать нашим детям и внукам великий подвиг нашего народа", - говорить Марія Пустова, голова обласного осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Сьогодні визволителям більше як 90 років. Але, як вони зізнаються, те, що відбувалося 75 років тому, пам'ятають до дрібниць. У річницю звільнення України від загарбників політична сила "Опозиційна платформа - За життя" зібрала ветеранів за столом. Пелагея Хальзова пішла на фронт добровільно. Студенткою Костромського текстильного інституту вона написала заяву та вступила до зенітно-артилерійського полку.

"Солдаты, которые первого фронта жили, они ж уходиди раньше, а в нашу обязаность было чтобы вражеские самолеты не могли бомбить наших бойцов первого фронта которые шли. Вот такая обязаность. Вот так мы шли. Возле Москвы проходили и так дошли до Берлина", - говорить Пелагея Хальзова, ветеран Другої світової війни.

За гостинним столом ветерани діляться спогадами "Опозиційна платформа - За життя" вже за традицією підготувала приємні подарунки, а ще - влаштували міні-концерт фронтової пісні.

"Как я люблю, глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас".