Пожежі у Каліфорнії: влада евакуювала понад 200 тисяч людей [ Редактировать ]
Понад 200 тисяч людей евакуювали в американській Каліфорнії. Ще мільйон залишилися без світла. Усе через масштабні лісові пожежі, які не можуть приборкати вже тиждень. По всьому штату оголосили надзвичайний стан.
Вогонь уже знищив понад сотню будівель. Полум'я підбирається і до околиць мегаполіса Лос-Анджелеса. Боротися з вогнем заважає сильний вітер. Цьогорічні пожежі в Каліфорнії вже назвали чи не найсильнішими за останні роки.
"У нас у Лос-Анджелесі часто виникають пожежі. Але в минулі роки нам значно швидше вдавалося впоратися з гасінням, не було таких сильних вітрІв, не було такої посухи, таких різки температурних коливань. А тепер - ми ледь встигаємо за просуванням полум'я. Воно шириться надто швидко", - говорить Ерік Гарсетті, мер Лос-Анджелеса.
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