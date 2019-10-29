Про це за підсумками попереднього засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік

Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це за підсумками попереднього засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Нагадаю, тоді не змогли домовитися щодо конкретної дати розведення сил у Золотому і Петровському. Відтоді обстріли там не вщухали.